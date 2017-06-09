بات غولدن ستايت ووريرز على بعد فوز واحد من استعادة اللقب بعد أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية على كليفلاند كافالييرز بطل الموسم الماضي عندما هزمه 118-113 في السلسلة النهائية من البطولة.

وهو النهائي الثالث على التوالي بين الفريقين فتوج غولدن ستايت في المرّة الأولى (2015)، وتقدم في الثانية 3-1 قبل أن يفقد اللقب لصالح منافسه الذي فاز في المباريات الثلاث الأخيرة في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ الدوري.



وكان نجم كليفلاند "الملك" ليبرون حيمس ورفاقه على وشك تحقيق الفوز الأول على أرضهم بعد أن تقدموا في نهاية الربع الثالث بفارق خمس نقاط 94-89 .



وظل كليفلاند متقدماً بفارق ست نقاط حتى قبل ثلاث دقائق من النهاية (113-107)، لكن تكفل كيفن دورانت وستيفن كوري بتسجيل النقاط الـ11 الأخيرة لغولدن وتأمين الفوز الثالث.



وفاز غولدن ستايت ووريرز على أرضه في المباراتين الأوليين 113-91 و132-113، وتقام المباراة الرابعة فجر السبت على ملعب كليفلاند.



وسجل دورانت 31 نقطة مع 8 متابعات، وكلاي طومسون 30 نقطة مع 6 متابعات وكوري 26 نقطة مع 13 متابعة للفائز، وليبرون جيمس 39 نقطة مع 11 متابعة و9 تمريرات حاسمة وكايري إيرفينغ 38 نقطة مع 6 متابعات ودجي آر سميث 16 نقطة للخاسر.



وحقق غولدن ستايت ووريز فوزه الخامس عشر على التوالي في البلاي (دون أي خسارة)، وهذا لم يحدث في تاريخ البطولات الأميركية الثلاث الكبرى للمحترفين وهي البيسبول والهوكي على الجليد وكرة القدم الأميركية (الركبي).