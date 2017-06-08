ناشدت مصر يوم الخميس، مجلس الأمن الدولي إلى بدء تحقيق في مزاعم دفع قطر فدية تصل إلى مليار دولار لـ "جماعة إرهابية نشطة في العراق" لإطلاق سراح مواطنيها المختطفين.









ونقلت وكالة رويترز عن الدبلوماسي المصري الكبير في الأمم المتحدة إيهاب مصطفى قوله انه "سوف يكون لهذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن، إذا ثبتت صحته، آثار سلبية قطعا على جهود مكافحة الإرهاب على الأرض".



وكانت قطر نفت دفع فدية لتأمين إطلاق سراح 26 قطريا بينهم أعضاء من الأسرة الحاكمة في البلاد خطفهم مسلحون مجهولون.



ويأتي هذا التحرك بعد اعلان قطر عن قيام الكويت بوساطة لتسوية الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة والدول العربية.



واتهمت عدة دول لاسيما السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطر "بدعم الإرهاب"، واتخذت سلسلة إجراءات تهدف إلى عزلها، وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها, بسبب دعم "التطرف" وهو ما تنفيه الدوحة معربة عن أسفها لمثل هذا الإجراء "غير المبرر".



وقررت السعودية والبحرين والامارات إغلاق أجوائها مع قطر وأمهلوا الزائرين والمقيمين القطريين 14 يوما للمغادرة, كما أنهى التحالف بقيادة السعودية في اليمن مشاركة قطر فيه, في اجراءات هي الاكثر صرامة بين الدول الخليجية.



كما تأتي تلك التطورات في ظل تصاعد التوتر بين دول الخليج عقب بث تصريحات منسوبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الشهر الماضي قال فيها إنه من غير الحكمة معاداة إيران ورفض تصعيد الخلاف معها.







سيريانيوز