قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يوم الخميس، إن نظام وقف إطلاق النار صامد في جميع مناطق تخفيف التوتر بسوريا، مبيناً أن الخروقات التي تسجل لا تحمل طابعا كارثيا، ولا تتطلب تقديم رد جدي.

واكد شويغو خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بموسكو، أن الخروقات التي يتم رصدها من قبل المعارضة المسلحة والقوات النظامية على حد سواء، لا تحمل طابعا كارثيا، ولا تتطلب تقديم رد جدي عليها من قبل القوات المعنية بالرقابة على نظام وقف إطلاق النار.

وشهدت عدة مناطق بأرياف دمشق وحمص وحماه, عمليات قصف, وسط تبادل التهم بين الاطراف عن حدوث خروقات لاتفاق "خفض التصعيد".

وعبر شويغو عن شكره لـ دي ميستورا على استجابته بمثل هذه السرعة للدعوة الروسية لإجراء مشاورات إضافية حول الوضع في سوريا.

ولفت إلى أن دعم دي ميستورا لعملية أستانا ولاسيما في الفترة الأخيرة، عندما تم تبني المذكرة الخاصة بمناطق تخفيف التوتر في سوريا، جاء بنتائج مهمة.

بدوره أشار دي ميستورا إلى وجود فرصة جيدة لتحقيق نتائج ملموسة في المفاوضات السورية في الفترة الراهنة.

وأضاف أن تحقيق تقدم في تنفيذ القرارات المتخذة في سياق عملية أستانا، سيزيد من فرص نجاح عملية جنيف للتفاوض السياسي.

وأكد أن الجميع معنيون بتطبيق مذكرة أستانا الخاصة بمناطق تخفيف التوتر، مضيفا أنه يريد بحث بعض المواضيع الأخرى مع شويغو، بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين والأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية وإزالة الألغام.

واعتمدت الدول الضامنة الثلاث للهدنة في سوريا، روسيا وإيران وتركيا، مذكرة تفاهم حول إنشاء 4 مناطق تخفيف التصعيد في سوريا لمدة 6 أشهر.

ودخل اتفاق لإقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ 6 ايار الجاري, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا, خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4.