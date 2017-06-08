توالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الخميس، لتصبح اعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، حيث تلامس الـ 40 درجة بدمشق خلال الأيام القادمة.

وقالت مديرية الأرصاد الجوية حسب وكالة الأنباء (سانا) إن الجو يكون حاراً نسبياً وصحوا، ودرجات الحرارة تسجل ارتفاعاً نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمي مغبر في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتوقعت الأرصاد أن تميل درجات الحرارة يوم السبت للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.

وأشارت الأرصاد الى أن درجات الحرارة توالي ارتفاعها في الأيام القادمة، حيث من المتوقع أن تسجل 38/23 درجة في دمشق، و24/13 درجة في درعا، و36/21 درجة في حمص، و35/19 درجة في الحسكة، و42/25 درجة في اللاذقية، و33/22 درجة في ادلب، و36/22 درجة في دير الزور42/ 26.