قال متحدث عسكري أمريكي إن الولايات المتحدة أسقطت طائرة بدون طيار مسلحة تابعة للنظام السوري بعد أن هاجمت قوات للتحالف الذي تقوده أمريكا في سوريا يوم الخميس.









وقال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش الكولونيل بالجيش الأمريكي ريان ديلون، إن "الطائرة بدون طيار المسلحة جرى تدميرها بعدما أطلقت النار على قوات للتحالف كانت تقوم بدورية خارج منطقة لعدم الاشتباك في جنوب سوريا", مضيفا أنه لم تقع إصابات في صفوف قوات التحالف.



وهذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها الجيش النظامي قوات التحالف.



وكان ديلون قال إن الولايات المتحدة نفذت ضربة أخرى على شاحنات خفيفة تحمل أسلحة كانت تحركت ضد مقاتلين مدعومين من الولايات المتحدة قرب بلدة التنف.



وكان الجيش النظامي اعلن الثلاثاء أن التحالف الدولي ضد "داعش" شن، ضربة على مواقع عسكري على طريق التنف جنوب البلاد ما أدى إلى مقتل عدد من العسكريين السوريين.



ونفذ التحالف الدولي غارة على القوات الموالية للحكومة السورية في منطقة قاعدة التنف الواقعة قرب حدود سوريا مع الأردن والعراق، في 18 أيار الماضي .



سيريانيوز