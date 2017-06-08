قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، يوم الخميس، أن الموعد المحتمل لانعقاد لقاء أستانا حول سوريا قد يكون في 20 حزيران الجاري.

وأضاف بوغدانوف للصحفيين "اقترحنا تأجيل موعد اجتماع أستانا المقبل إلى 20 حزيران.

وأشار بوغدانوف إلى أن الروس اقترحوا تأجيل الاجتماع إلى 20 الشهر الحالي، استناداً إلى اتصالات مع الضامنين الآخرين، تركيا وإيران، وطبعا بالتنسيق مع الشريك الكازاخي.

وجاء تصريح بوغدانوف، بعد أن كان متحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية أعلن في وقت سابق من يوم الخميس، إنه تم تأجيل موعد عقد جولة جديدة من اجتماع استانا بشأن سوريا، إلى وقت لم يحدد بعد.

وكان من المقرر بشكل مبدئي أن تجري جولة جديدة من مشاورات أستانا في الـ12 والـ133 من الشهر الحالي، حيث تم توجيه دعوة لواشنطن لحضور الاجتماع بصفة مراقب، إضافة لدعوة فصائل المعارضة المسلحة للمشاركة أيضاً.

وعقدت 4 جولات من هذه المفاوضات آخرها كان في أيار, وشهدت توصل الدول الضامنة (روسيا – إيران – تركيا) لاتفاق على انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" في سوريا لمدة 6 أشهر .

سيريانيوز