دي ميستورا: نجاح جنيف مستحيل دون محفل استانا

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الخميس، لضرورة تنسيق جهود اللاعبين داخل وخارج سوريا، بما يحقق أمن سوريا بمكوناتها كافة، في وقت أكد فيه المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا أهمية استانا لإنجاح عملية جنيف.

ونقلت وسائل إعلام عن لافروف قوله خلال لقائه المبعوث الأممي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا، "أعتقد أن المهم في الوقت الراهن هو ضمان انسجام كافة الجهود التي يبذلها اللاعبون داخل وخارج سوريا نحو تحقيق نتيجة تضمن سيادة الدولة السورية وحقوق كافة المجموعات الإثنية والطائفية القاطنة هناك، إضافة إلى ضمان أمن المنطقة برمتها والحيلولة دون تحول سوريا إلى مصدر للخطر الإرهابي".

ولفت لافروف إلى قناعته بالتكامل بين عمليتي أستانا وجنيف للتفاوض بين السوريين، وأكد أن موسكو تعتز بالتنسيق بين الدول الراعية لعملية أستانا والفريق الأممي الراعي لمفاوضات جنيف.

وكانت جولة سادسة من مفاوضات السلام السورية غير المباشرة عقدت في جنيف أيار الماضي، تخللها لقاءات قصيرة ومكثفة بين المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا ووفود النظام والمعارضة السورية.

ومن جانبه قال دي ميستورا إنه من "المستحيل إنجاح عملية جنيف دون الجهود المبذولة في محفل أستانا".

وتأجلت جولة جديدة من اجتماعات استانا بشأن سوريا إلى 20 حزيران الحالي، بعد أن كان متوقعاً عقدها يومي 12 و13 منه.

ووصف دي ميستورا عملية تخفيف التوتر في سوريا بأنها "صعبة للغاية"، وثمّن عاليا التعاون مع التحالف الدولي ضد "داعش" والدول التي تبذل جهوداً في أستانا.

ولفت دي ميستورا إلى أنه سيلتقي في موسكو أيضا بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حيث سيركز الحديث على مسائل تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين والخطوات الرامية إلى تخفيف التوتر.

ودخل اتفاق لإقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ 6 ايار الماضي, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا, خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4.

واعتمدت الدول الضامنة الثلاث للهدنة في سوريا، روسيا وإيران وتركيا، مذكرة تفاهم حول إنشاء 4 مناطق تخفيف التصعيد في سوريا لمدة 6 أشهر.