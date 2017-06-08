أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الخميس، مرسوماً يقضي بإحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في قطنا في عدلية ريف دمشق.

ونشرت وكالة (سانا) الرسمية نص المرسوم الذي حمل الرقم 165 لعام 2017، وجاء في مادته الأولى، تحدث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في قطنا في عدلية ريف دمشق تختص في مدن وقرى المنطقة الجنوبية /قطنا/الكسوة/صحنايا/سعسع/ ويتم ملء وظائفها من الملاك العددي لعدلية ريف دمشق.

بينما نصت المادة الثانية من المرسوم على أن يعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقا لهذا المرسوم.

وجاء في المادة(3) منه، يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائما وينقل الى محكمة الاستئناف المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل.

يشار إلى أن العام الحالي شهد منذ بدايته صدور عدة مراسيم تقضي بإحداث محاكم عديدة، حيث أصدر الأسد مرسوماً في آذار قضى بإحداث محكمة صلح في ضاحية قدسيا بريف دمشق.

سيريانيوز