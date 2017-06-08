التعادل يحسم لقاء سوريا أمام اليابان استعداداً للتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا اخبار الرياضة شارك

سيطر التعادل 1-1 على لقاء المنتخب السوري أمام مستضيفه الياباني الاربعاء في طوكيو في مباراة دولية ودّية اعدادية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا.

وكانت سوريا البادئة بالتسجيل عبر مارديك مارديكيان في الدقيقة 49، وردت اليابان عبر ياسويوكي كونو بعد 9 دقائق (58).



وتلقت اليابان ضربة موجعة بإصابة نجمها لاعب وسط بوروسيا دورتموند الالماني شينجي كاغاوا في كتفه الأيسر، وسط شكوك حول مشاركته في المباراة أمام العراق المقررة الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية.



وتتصدر اليابان المجموعة برصيد 16 نقطة بفارق الاهداف امام السعودية التي تلاقي مضيفتها استراليا (13 نقطة) غدا الخميس، فيما يحتل العراق المركز الخامس قبل الاخير برصيد 4 نقاط.



من جهته، يستعد المنتخب السوري لمواجهة ضيفته الصين الثلاثاء المقبل أيضا في ماليزيا في الجولة الثامنة لمنافسات المجموعة الاولى التي تتصدرها إيران برصيد 17 نقطة بفارق 4 نقاط أمام كوريا الجنوبية و5 نقاط امام اوزبكستان.



وتحتل سوريا المركز الرابع برصيد 8 نقاط مقابل 5 نقاط للصين الخامسة و4 نقاط لقطر الاخيرة.



ويتأهل الاول والثاني من كل من المجموعتين الى نهائيات كأس العالم مباشرة، ويخوض صاحبا المركز الثالث مباراتي ملحق، يكمل المتأهل منه مشواره لخوض ملحق آخر مع رابع منطقة الكونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي). سيريانيوز 2017-06-08 00:31:26 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق