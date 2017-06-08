فوز عريض لإيطاليا أمام الأوروغواي وتعادل صعب لإسبانيا أمام كولومبيا تحضيراً للمونديال اخبار الرياضة شارك

حقق منتخب إيطاليا فوزاً مستحقاً على نظيره الأوروجواياني بثلاثية نظيفة، خلال اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب "أليانز ريفييرا" بمدينة نيس الفرنسية.

وأنهى "الآتزوري" الشوط الأول متقدماً في النتيجة بهدف منذ الدقيقة السابعة، جاء عبر النيران الصديقة بقدم مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني، خوسيه ماريا خيمينيز، الذي كان يحاول إبعاد الكرة من أمام تشيرو إيموبيلي، لتصطدم بجسده وتسكن شباك فرناندو موسليرا.



وفي الشوط الثاني، عزز إيدر تقدم المنتخب الإيطالي قبل النهاية بثمان دقائق، بعدما حول عرضية مانولو جابياديني داخل الشباك الخالية من حارسها.



واختتم قائد روما والمنتخب، دانييلي دي روسي، الثلاثية في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، بركلة جزاء.



ةضمن لقاء آخر، فرض المنتخب الإسباني التعادل 2/2 على ضيفه، منتخب كولومبيا، في المباراة الودية التي جرت بينهما بمدينة مورسيا الإسبانية ضمن استعدادات المنتخبين لاستئناف مسيرتهما بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا، العام المقبل.



وبادر المنتخب الإسباني بالتسجيل عن طريق لاعبه ديفيد سيلفا، في الدقيقة 22، قبل أن يدرك إيدوين كاردونا التعادل لمنتخب كولومبيا في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما تقدم منتخب كولومبيا بهدف حمل توقيع نجمه، رادميل فالكاو، في الدقيقة 55، قبل أن يقتنص المنتخب الإسباني التعادل في الوقت القاتل، بعدما أحرز مهاجمه ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 87. سيريانيوز 2017-06-08 00:58:37 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق