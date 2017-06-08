النمساوي تييم يقصي دجوكوفيتش ويجرده من لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة اخبار الرياضة شارك

تلقى الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب والمصنف ثانياً خسارة مذلة في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، الأربعاء أمام النمساوي دومينيك تييم المصنف سادسا 7-6 (7-5)، 6-3، و6-0.

وهي المرة الأولى منذ سبعة أعوام يخرج ديوكوفيتش (30 عاماً)، حامل لقب 12 دورة كبرى، بهذا الشكل المبكر من البطولة المقامة على ملاعب رولان غاروس الترابية.



ويلاقي تييم في نصف النهائي الاسباني رافايل نادال الرابع الذي تخطى مواطنه بابلو كارينيو بوستا العشرين 6-2 و2-صفر ثم بالانسحاب بسبب الاصابة.



وكانت المباراتان تأجلتا من الثلاثاء بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الفرنسية.



وهذه أول خسارة لديوكوفيتش أمام الموهبة النمساوية الصاعدة بعد خمسة انتصارات، علما انه سحقه في نصف نهائي دورة روما للماسترز قبل اسبوعين 6-1 و6-صفر، وفاز عليه في نصف نهائي النسخة الماضية 6-2 و6-1 و6-4 في طريقه الى احراز لقبه الوحيد في رولان غاروس.



وخلال سنة، خسر ديوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، وفقد ثلاثة القاب كبرى في "الغراند سلام" في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز (بطولة الولايات المتحدة) وملبورن (بطولة استراليا).



ويتخلف تييم في المواجهات المباشرة مع نادال 2-4، لكنه الوحيد الذي يفوز عليه هذا الموسم على الملاعب الترابية، في ربع نهائي دورة روما.



وفي المباراة الثانية، كسر نادال ارسال كارينيو بوستا أربع مرات في المجموعة الأولى، وخسر ارساله مرتين، ليحسمها 6-2. وفي الثانية، أجبر كارينيو بوستا على ترك المباراة بعد 51 دقيقة بسبب مشكلات في بطنه.



وكان كارينيو بوستا يشارك للمرة الأولى في مسيرته في ربع نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى.



وحقق نادال، حامل اللقب 9 مرات (رقم قياسي)، فوزه الرقم 100 على الملاعب الترابية، في مباريات من خمس مجموعات، من أصل 102 مواجهتين.



ويبحث نادال (31 عاماً) عن لقبه الأول في البطولات الاربع الكبرى منذ تتويجه آخر مرة في رولان غاروس عام 2014. سيريانيوز 2017-06-08 00:40:57 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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