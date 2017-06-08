نادي مانشستر يونايتد يزيح ريال مدريد ويصبح الأعلى قيمة في كرة القدم اخبار الرياضة شارك

أصبح مانشستر يونايتد الإنكليزي النادي الأعلى قيمة في كرة القدم طبقا لما نشره التقرير السنوي لمجلة فوربس ليحل بدلاً من ريال مدريد بطل أوروبا .

وقدرت فوربس نادي مانشستر يونايتد بقيمة 3.69 مليار دولار بزيادة قدرها 11 في المئة عن العام الماضي. وقالت المجلة في بيان إن هذه شهادة لقوة العلامة التجارية للنادي.



وحل برشلونة ثانيا في القائمة بقيمة قدرها 3.64 مليار دولار بينما تراجع ريال مدريد الذي تصدر القائمة في السنوات الأربع الماضية إلى المركز الثالث بقيمة قدرها 3.58 مليار دولار.



وجاء بايرن ميونيخ بطل المانيا رابعا بقيمة 2.71 مليار دولار ومانشستر سيتي الخامس بقيمة 2.08 مليار دولار.



وظهرت ستة من أندية الدوري الإنكليزي الممتاز في قائمة العشرة الأوائل في وجود أرسنال وتشيلسي وليفربول وتوتنهام أيضاً.



وجاء يوفنتوس بطل ايطاليا تاسعا بقيمة 1.26 مليار دولار.



وقالت مجلة فوربس أيضا إن متوسط قيمة أول 20 نادياً ارتفع بنسبة ثلاثة في المئة خلال العام الماضي إلى 1.48 مليار دولار. سيريانيوز 2017-06-08 01:02:07 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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