أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، يوم الخميس، إن اجتماع استانا بشأن سوريا، الذي كان مقرراً عقده يومي 12 و13 حزيران الحالي، تم تأجيله لموعد آخر غير محدد.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية أنور جايناكوف قوله، إن روسيا وتركيا وإيران أبلغت أستانا أن خبراء هذه الدول سيستمرون في عقد لقاءات عمل في عواصمهم في الأيام والأسابيع المقبلة، للتنسيق في المسائل المتعلقة بتطبيق الاتفاقات الخاصة بإنشاء أربع مناطق لتخفيف التوتر في سوريا، إضافة إلى مسائل أخرى لتعزيز نظام وقف إطلاق النار.

وتابع جايناكوف ان الإعلان عن موعد اللقاء القادم ومستواه وجدول أعماله سيتم في وقت لاحق.

وكان من المقرر بشكل مبدئي أن تجري جولة جديدة من مشاورات أستانا في الـ12 والـ133 من الشهر الحالي، حيث تم توجيه دعوة لواشنطن لحضور الاجتماع بصفة مراقب، إضافة لدعوة فصائل المعارضة المسلحة للمشاركة أيضاً.

وعقدت 4 جولات من هذه المفاوضات آخرها كان في أيار, وشهدت توصل الدول الضامنة (روسيا – إيران – تركيا) لاتفاق على انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" في سوريا لمدة 6 أشهر .

سيريانيوز