دخلت قوات "سوريا الديمقراطية”، أولى أحياء مدينة الرقة، “معقل تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) , بعد الاعلان عن موعد بدء المرحلة الخامسة من حملة “غضب الفرات” لاقتحام المدينة.

وذكر ناشطون, عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي, ان .القوات دخلت إلى حي المشلب اول احياء الرقة من جهة الشرق في إطار العملية الحاسمة لتحريرها من "داعش".

واشاروا الى اندلاع معارك مقاتلي تنظيم "داعش" و مقاتلي الوحدات الكردية داخل حي المشلب .

وأعلنت قوات "سوريا الديمقراطية", أن الهجوم على مدينة الرقة, لاستعادتها من تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) بدأ يوم الاثنين.

وحققت قوات "سوريا الديمقراطية" في الأيام الماضية تقدما بريف الرقة الغربي, حيث سيطرت على بلدة المنصورة وثالت اكبر سد (الحرية) "البعث", بعد معارك مع تنظيم "داعش", في وقت تلقت دفعة رابعة من الاسلحة من واشنطن, لمساعدتها في معكرتها مع التنظيم.

وتاتي الحملة, وسط خلاف بين القوات الاجانب حول موضوع استعادة مدينة الرقة, حيث قررت واشنطن دعم الاكراد في العملية, في حين تعارض تركيا هذا الامر, في وقت ارسلت موسكو طائرات ومروحيات ووحدات من قوات العمليات الخاصة إلى الرقة للقضاء على (داعش).