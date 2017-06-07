واصل الجيش النظامي تقدمه, يوم الاربعاء, باتجاه جنوب شرق تدمر بريف حمص, حيث استعاد مساحات جديدة, من تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ (سانا) ان "وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة واصلت تقدمها خلال عملياتها ضد تجمعات تنظيم “داعش” جنوب شرق تدمر واستعادت السيطرة على منتجع زنوبيا شرق مقالع السكري بـ 4 كم بريف تدمر الجنوبي".

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وكان المصدر افاد في وقت سابق ان "وحدات الجيش واصلت عملياتها في ملاحقة فلول التنظيم في المنطقة وأحكمت سيطرتها على تل الفري إلى الشرق من الصوانة بنحو 25 كم بريف تدمر الجنوبي ".

وفرض خلال الـ 48 ساعة الماضية سيطرته على جميع التلال الحاكمة شمال شرق تدمر ومناطق طارات العلب وشارة دهلون وبئر دهلون بريف حمص

وسيطرت وحدات الجيش العاملة بريف حمص الشرقي خلال الأسبوعين الماضيين على مساحة تزيد على 1400 كم مربع بعد معارك مع "داعش".

يشار الى ان الجيش النظامي استعاد , مؤخراَ, السيطرة على مدينة تدمر، كما وسع نطاق سيطرته بالمناطق المحيطة بالمدينة وريفها .