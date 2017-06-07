قدمت نقابة صيادلة سوريا توضيحاَ حول ماتداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسبب مسكن" الديكلون بالموت, مؤكدة ان ماتداولته هو كلام غير مصرح به من طرف نقيب أطباء دمشق, محذرة من ان الاستخدام الخاطئ للادوية يؤدي الى نتائج وخيمة, محملة الطبيب المسؤولية بشكل اساسي عن وصف الدواء حسب حالة المريض ووضعه الصحي.

وقالت النقابة حسب صحيفة(الثورة) المحلية، أن الاستخدام الخاطىء للأدوية وتلقي العلاج بطريقة غير صحيحة يؤدي إلى نتائج غير سليمة وغير محمودة".

وبينت النقابة أنه "لا يجوز استخدام الاسم التجاري "الديكلون" بل يجب التعامل مع التركيب العلمي ديكلوفيناك، وأن أدوية الرشح العادية لا تحتوي على مادة البنسلين ولا تشكل أي آثار سلبية في حال إعطاء الديكلوفيناك"، مشيرة إلى أن "أي دواء من الممكن أن يكون له آثار جانبية، وأن مشكلات ومضار الأدوية ناتجة عن سوء استخدام الدواء والنقص في الوعي الصحي".‏‏

وونوهت النقابة في معلوماتها إلى أنه "يجب استشارة الطبيب المختص في كل مرض لتشخيص المرض وتدبير العلاج المناسب، وأنه على المريض التصريح للطبيب والصيدلاني بما لديه من حالة مريضة كالربو أو أي حالة تحسسية من أي نوع من الأدوية أو مستحضر طبي أو غذائي، لأنه من الممكن حدوث حالة تحسسية تآزرية ما بين استخدام دواء معين مع مادة غذائية أو أي شيء آخر ما يسبب حالة تحسسية لدى المريض".‏‏

وأوضحت أنه ليس "من الضروري أن تكون أي حالة رشح حالة ربو، وفي حالات الربو لا تعطى مشتقات الديكلوفيناك، وكذلك من لديه ربو وتشنجات قصبية لا يجب له استعماله أيضاً، إضافة إلى حالة القرحة المعدية والقصور الكلوي من المؤكد أنه لا يمكن إعطاء المريض الديكلوفيناك لأنه يسبب القرحة ومن الممكن أن يسبب أذية كلوية، وكذلك في حالة الحوامل والمرضعات بشكل عام لا ينصح به".‏‏

وحملت النقابة الطبيب "المسؤولية عن وصف الدواء باعتباره الأدرى بحالة المريض بعد شرح المريض لحالته وما يمكن أن يتأثر به سلباً من بعض أنواع مركبات الأدوية، إضافة لذلك دراية ومعرفة الصيدلي بالتداخلات الدوائية وتأثيراتها على حالة المريض.. وبالتالي فإنه يجب على الطبيب والصيدلاني عمل استقصاء لحالة المريض قبل وصف الدواء، والطبيب ضمن المشفى يجب أن يكون ملماً بحالة المريض وتشخيص حالته ومدى استجابته وما يمكن أن يسببه الدواء من أذية له".‏‏

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، تحذيرات من تناول مسكن (ديكلوفيناك أو الديكلون) لأنه يسبب الموت، واقترنت هذه التحذيرات بقصص عدة لحالات موت مفاجئ تسبب بها هذه العقار.

يذكر أن ديكلوفيناك، أو ما يعرف بين الناس باسم ديكلون أو فولتارين، هو دواء مسكن للألم ومضاد للالتهاب (وليس الإنتان) وخافض للحرارة، وهو أحد الأدوية المعروفة بمضادات الالتهاب اللاستيروئيدية NSAIDs.