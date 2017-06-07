دانت وزارة الخارجية والمغتربين, يوم الاربعاء, التفجيرين اللذين استهدفا العاصمة الايرانية طهران, مشيرة الى ان دول ودوائر معروفة تقف خلفهما, محذرة الدول التي تقف خلف مثل هذه الأعمال من "مغبة الاستمرار بتمويل الارهابيين".

واوضحت الوزارة, في بيان, نشرته وكالة (سانا), ان سوريا تتضامن مع قيادة وحكومة وشعب ايران, وتتقدم من أسر الضحايا بصادق تعازيها ومواساتها, وتؤكد ان مثل هذه الهجمات التي تقف خلفها دول ودوائر معروفة لن تثني سوريا وإيران عن استمرارهما في محاربة الإرهاب الذي تدعمه دول وأطراف معروفة في المنطقة وخارجها”.

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واكد البيان تحذير سوريا الدول التي تقف خلف مثل هذه الأعمال من "مغبة الاستمرار بتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية ومن نشر التطرف والفكر التكفيري لما لذلك من انعكاسات على أمن واستقرار دول المنطقة والعالم”.

وسقط قتلى وجرحى، يوم الأربعاء، إثر هجومين متزامنين, تبناهما "داعش", استهدفا مقر البرلمان الإيراني في طهران ومرقد الإمام الخميني قرب العاصمة.