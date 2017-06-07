قال مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون التحالف الدولي، بريت ماكغورك يوم الأربعاء، إن واشنطن تعوّل على أن تساعد روسيا التحالف في تجنب صدامات مع قوات موالية لإيران في سوريا.

وأوضح المسؤول الأمريكي حسب وكالة (رويترز) إن "واشنطن تعوّل على أن تساعد روسيا التحالف في تجنب صدامات مع قوات موالية لإيران في سوريا، وذلك بعد استهداف طيران التحالف قوات موالية للجيش النظامي قرب قاعدة التنف، للمرة الثانية خلال شهرين".

وأعلنت قيادات روسية إيرانية مشتركة في سوريا، يوم الأربعاء، أنه قد يتم استهدف مواقع أمريكية في سوريا إذا استدعى الأمر، محذرة من استنفاذ سياسة "ضبط النفس" إزاء الضربات الأمريكية على قوات موالية للنظام السوري.

وجاءت هذه التحذيرات عقب استهداف طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن مساء الثلاثاء، قوات موالية للجيش النظامي قرب قاعدة التنف، للمرة الثانية خلال شهرين، ما ادى لسقوط قتلى وخسائر مادية.

وفي سياق آخر، نوه ماكغورك أنه من المتوقع تكثيف العمليات العسكرية ضد "داعش" في مدينة الرقة، والتي تنفذها "قوات سوريا الديمقراطية" بدعم الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى المشاركة في التحالف الدولي.

وأضاف ماكغورك أن معركة تحرير الرقة ستتطلب "جهودا بعيدة الأمد".

وتشن قوات "سوريا الديمقراطية" منذ اشهر عمليات عسكرية, بدعم من طيران التحالف الدولي, لطرد "داعش" من الرقة, حيث استطاعت استعادة السيطرة على عدة مناطق, منها مدينة الطبقة وسد الفرات.

وتقود واشنطن منذ 2014 تحالفا عسكريا دولية يوجه ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم "داعش" في سوريا والعراق.