أكد مصدر في الخارجية الأمريكية تلقيها لدعوة من حكومة كازاخستان للمشاركة في الجولة القادمة من مفاوضات السلام السورية في أستانا، 12-13 حزيران الجاري، بصفة مراقب.







وأضاف المصدر, بحسب روسيا اليوم أن "الولايات المتحدة "لا تزال متمسكة بالحل السياسي للأزمة السورية".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، أكد في وقت سابق من الثلاثاء أن موعد اجتماع أستانا المقبل لم يتغير لحد الآن، وتوقع مشاركة جميع الوفود التي حضرت الجولات السابقة من مفاوضات أستانا.

و عقدت 4 جولات من هذه المفاوضات آخرها في أيار, وشهدت توصل الدول الضامنة (روسيا – إيران – تركيا) لاتفاق على انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" في سوريا لمدة 6 أشهر .



وتأتي مفاوضات استانا المقبلة بالتزامن مع الحديث عن إمكانية عقد الجولة القادمة من العملية التفاوضية في جنيف في حزيران الجاري, دون اعطاء موعد محدد.



سيريانيوز



