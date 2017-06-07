موسكو: قصف التحالف للقوات الرديفة للجيش النظامي في التنف انتهاك القانون الدولي الاخبار المحلية شارك

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن قصف التحالف الدولي للقوات الرديفة للجيش السوري على طريق التنف ينتهك القانون الدولي وينعكس سلبا على الوضع الميداني في سوريا.









وقال ريابكوف, في تصريحات صحفية, إن "القوات الموالية للحكومة السورية التي تعرضت لقصف التحالف الدولي في التنف الثلاثاء، لم تشكل خطرا على التحالف", مضيفا أن "الولايات المتحدة تحاول من خلال ذلك، في الواقع، فرض رؤية تروق لها حول مناطق الأمن".

وأعلن مصدر عسكري، مساء الثلاثاء، إن عناصر من الجيش النظامي قتلوا إثر ضربات شنها طيران التحالف الدولي مستهدفاً موقعاً عسكرياً للنظامي على طريق التنف..

وتابع ريابكوف إن موسكو تدعو إلى التوصل إلى اتفاق بشأن مناطق تخفيف التوتر، مؤكدا في الوقت ذاته أن "ردة فعل واشنطن ليست بناءة بما يكفي" على اقتراحات روسيا بهذا الشأن", لافتا الى أن "قصف التحالف الدولي للقوات الموالية للحكومة السورية ينعكس سلبا على الوضع على الأرض وكذلك على الجوانب السياسية وتطور الوضع في سوريا وحولها".

سبق لـ التحالف الدولي استهدف بداية أيار المنصرم، قافلة موالية للنظام السوري، أثناء تقدمها باتجاه التنف، التي يعتبرها التحالف مقراً له ويقيم قاعدة عسكرية يتم فيها تدريب قوات محلية.



ويدعي البنتاغون ان هناك مجموعة من المقاتلين المواليين للنظام داخل منطقة تمتد 55 كم حول التنف، حيث طلب التحالف رحيلهم عبر إلقاء مناشير، لكن دون استجابة.



وتقع التنف على طريق دمشق بغداد على الحدود مع العراق وعلى مسافة غير بعيدة من الحدود الاردنية.



وتقود واشنطن منذ 2014 تحالفا عسكريا دولية يوجه ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم "داعش" في سوريا والعراق.



سيريانيوز

2017-06-07 16:00:31 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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