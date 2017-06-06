تمكن الجيش النظامي، يوم الثلاثاء، من استعادة مجموعة من القرى بالريف الغربي لمحافظة الرقة شمالي سوريا من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي, وذلك تزامنا مع اعلان "قوات سورية الديمقراطية" بدء الهجوم على مدينة الرقة.









وذكر مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، إن "وحدات من الجيش خاضت قتالا عنيفاً ضد مسلحي (داعش) في المنطقة، أسفرت عن السيطرة على قرى خربة محسن وخربة حسان وبير السبع والترقاوي والسليحية وعنز بوكردي.



ويتزامن هذا التحرك من قبل الجيش النظامي مع اعلان قوات سورية الديمقراطية ان الهجوم على مدينة الرقة, لاستعادتها من تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) بدأ امس الاثنين.



وتشن قوات "سوريا الديمقراطية" منذ اشهر عمليات عسكرية, بدعم من طيران التحالف الدولي, لطرد "داعش" من الرقة, حيث استطاعت استعادة السيطرة على عدة مناطق, منها مدينة الطبقة وسد الفرات.



واستطاع الجيش النظامي يوم الجمعة، استعادة السيطرة على 34 قرية جديدة في محيط مسكنة بريف حلب الشرقي, اخر معقل لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), حيث قطع خط إمدادها عن الرقة.



ووسع الجيش النظامي مؤخرا، مناطق سيطرته في كل من ريف حلب الشرقي وريف حماة وحمص، حيث استطاع السيطرة على معظم القرى والبلدات هناك, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), في اطار حملة عسكرية بدأها في شباط الماضي.







سيريانيوز