وافق مجلس الوزراء الثلاثاء على خطة مصرف سورية المركزي المتعلقة باستئناف منح القروض من المصارف العاملة على أن يخصص 50 بالمئة منها للتمويل والإقراض الإنتاجي في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية.









وقال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام, في تصريحات نقلتها وكالة سانا, أنه "تم في الجلسة الموافقة على منح القروض في مختلف المصارف ووضع ضوابط ومعايير تسمح في الفترات القادمة بوجود 50 بالمئة على الأقل من الإقراض في محفظة تسهيلات كل مصرف مخصصة للأعمال الإنتاجية ما يساعد في تحريك عجلة الإنتاج والتنمية".



ولفت درغام إلى أنه "تم إعطاء المصارف مدة سنة حتى توفق أوضاعها في محفظة التسهيلات مع المعايير التي وضعت من أجل الإقراض سواء السكني أو الاستهلاكي أو الأعمال التجارية".



ولجأت الحكومة السورية إلى وقف عملية منح القروض من قبل المصارف الخاصة والعامة في عام 2012 في محاولة لسدّ نقص السيولة وهروب الإيداعات إلى المصارف المجاورة جراء الأزمة في سوريا, الا انها قامت بمنح قروض لاصحاب الدخل المحدود من مصرفي التسليف الشعبي والتوفير سقف كل منها يصل الى 500 الف ليرة سورية.







سيريانيوز