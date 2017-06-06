أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لهضبة الجولان، الثلاثاء، أن إسرائيل ستبقي الجولان تحت سيادتها إلى الأبد.









ونقلت الإذاعة العامة "ريشت بيت" عن نتنياهو قوله في مستوطنة "كتسرين" بالجولان السوري المحتل:"سنبقى هنا وستبقى الجولان جزءا من إسرائيل إلى الأبد", مضيفا "لن ننسحب من الجولان وهذه الأراضي تابعة لنا".



و زعم نتنياهو أن "البديل للوجود الإسرائيلي سيكون سيطرة الإسلام المتطرف على الجولان"، مضيفا أن "الجميع يدرك العواقب الخطيرة لذلك".







يشار الى ان إسرائيل احتلت هضبة الجولان في حزيران 1967 وأعلنت عن ضم الجولان إليها في العام 1981, دون اعتراف دولي بذلك.



سيريانيوز