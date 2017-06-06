غاتيلوف: دي ميستورا يبحث تحريك المفاوضات السورية مع لافروف الخميس الاخبار السياسية شارك

قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف الثلاثاء أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيزور موسكو الخميس لبحث تحريك المفاوضات السورية مع وزير الخارجية سيرغي لافروف.













ونقلت وكالة انترفاكس عن غاتيلوف قوله ان "هذه الزيارة تجري في إطار اتصالاتنا الدائمة مع المبعوث الخاص لتبادل الآراء حول الوضع الحالي في التسوية السورية ومناقشة الخطوات المحددة بشأن تنشيط عملية المفاوضات السورية".



وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أعلن الأسبوع الماضي أن دي ميستورا سيصل إلى موسكو هذا الأسبوع لإجراء مشاورات بشأن عملية المفاوضات في أستانا.



وأوضح بوغدانوف أن الجانب الروسي ينوي أن يناقش مع المبعوث الأممي الخاص خلال زيارته "أستانا وجنيف تطور الوضع في سوريا والأوضاع حولها عموما، وتعزيز الهدنة ومكافحة الإرهابيين من "داعش" و"جبهة النصرة" وبطبيعة الحال مواصلة التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 تحت إشراف الأمم المتحدة في جنيف".



يشار الى ان الجولة الخامسة من محادثات استانا ستعقد يومي 12 و13 حزيران الجاريين, وفيما عقدت 4 جولات من هذه المفاوضات آخرها في أيار, وشهدت توصل الدول الضامنة (روسيا – إيران – تركيا) لاتفاق على انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" في سوريا لمدة 6 أشهر .



وتأتي مفاوضات استانا المقبلة بالتزامن مع الحديث عن إمكانية عقد الجولة القادمة من العملية التفاوضية في جنيف في حزيران الجاري, دون اعطاء موعد محدد.



سيريانيوز





2017-06-06 21:40:56 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق