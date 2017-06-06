أصيب 7 اشخاص بينهم أطفال ونساء، يوم الثلاثاء، جراء سقوط قذائف صاروخية على حي الكاشف في مدينة درعا.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان 7 أشخاص بينهم 3 نساء وطفلان، أصيبوا جراء استهداف حي الكاشف بالقذائف، لافتة إلى أن أحد الأطفال حالته حرجة وتم نقله لمشافي دمشق.

وكانت طفلة قضت وأصيب 7 أشخاص بجروح يوم الاثنين، جراء استهداف منطقة ضاحية درعا ومحطة تحويل النعيمة للطاقة الكهربائية بالقذائف الصاروخية بالريف الشرقي.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.

يشار إلى أن تساقط القذائف على مختلف المناطق، يأتي رغم دخول اتفاقية لإقامة مناطق "تخفيف التوتر" في سوريا حيز التنفيذ منذ 6 ايار الماضي.

سيريانيوز