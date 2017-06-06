توعد رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم، يوم الثلاثاء، بالرد على أي تهديد لأمن بلاده، قد تشكله عملية بدأتها قوات "سوريا الديمقراطية" لانتزاع مدينة الرقة.

ونقلت وكالة (رويترز) عن يلدريم قوله أمام نواب حزب العدالة والتنمية، "بعد أن أعلن تحالف قوات سوريا الديمقراطية بدء الهجوم لاستعادة الرقة أن تركيا تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد".

وجاء تصريح رئيس الوزراء التركي، عقب إعلان قوات "سوريا الديمقراطية", أن الهجوم على مدينة الرقة, لاستعادتها من تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) بدأ امس الاثنين، بعد نجاحات حققتها القوات مستعيدة بلدة المنصورة غرب الرقة وثالث أكبر سد "البعث".

وتصنف تركيا وحدات "حماية الشعب الكردية"، المدعومة من الولايات المتحدة، بأنها مجموعة "إرهابية".

وتاتي الحملة, وسط خلاف بين القوات الاجانب حول موضوع استعادة مدينة الرقة, حيث قررت واشنطن دعم الاكراد في العملية, في حين تعارض تركيا هذا الامر, في وقت ارسلت موسكو طائرات ومروحيات ووحدات من قوات العمليات الخاصة إلى الرقة للقضاء على (داعش).

وتشن قوات "سوريا الديمقراطية" منذ اشهر عمليات عسكرية, بدعم من طيران التحالف الدولي, لطرد "داعش" من الرقة, حيث استطاعت استعادة السيطرة على عدة مناطق, منها مدينة الطبقة وسد الفرات.

سيريانيوز