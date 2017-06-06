أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الثلاثاء, نشرة جديدة بأسعار الفروج والبيض.

وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- وردة – شرحات – سودة – قوانص- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والذي تبين ان الأسعار لاتزال ثابتة.

كما حددت النشرة أسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار عاودت انخفاضها, مقارنة بالنشرة السابقة.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كشفت, في وقت سابق, عن ارتفاع سعر الفروج بنسبة تصل إلى 20%, بسبب تحول الاستهلاك من مادة اللحوم الحمراء نحو الفروج, بسبب ارتفاع اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية وخاصة لحوم الخروف.

واصدر وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي مؤخرا تعليمات وتعاميم إلى المديريات التابعة لوزارته في المحافظات تتضمن البدء باتخاذ إجراءات وتدابير لضبط حركة الأسواق وتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية والتشديد على مراقبة أسعار ومواصفات المواد خلال شهر رمضان .

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