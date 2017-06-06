أعلنت الشركة العامة للكهرباء في حمص, يوم الثلاثاء, عن اعادة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق المأهولة والدوائر الحكومية في حي الوعر, بعد إتمام اتفاق المصالحة الذي يقضي بخلو الحي من المظاهر المسلحة.

وقال مدير الشركة مصلح الحسن في تصريح لوكالة (سانا), ان الورشات التابعة للشركة “أنجزت جميع أعمال الصيانة والتأهيل المتعلقة بتأمين الكهرباء للمناطق ‏المأهولة بالسكان والدوائر الحكومية في حي الوعر”.

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وأعلن محافظ حمص في الـ 21 من الشهر الماضي حي الوعر خاليا من جميع المظاهر المسلحة بعد إنجاز اتفاق المصالحة في الحي بخروج المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين للمصالحة وتسوية أوضاع المئات منهم .