أعلنت قوات "سوريا الديمقراطية", يوم الثلاثاء, أن الهجوم على مدينة الرقة, لاستعادتها من تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) بدأ امس الاثنين.

وأوضح المتحدث باسم القوات طلال سلو, في مقابلة عبر الهاتف مع (رويترز), ان "الحملة بدأت من الجهات الثلاثة شمال وشرق وغرب المدينة".

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وحققت قوات "سوريا الديمقراطية" في الأيام الماضية تقدما بريف الرقة الغربي, حيث سيطرت على بلدة المنصورة وثالت اكبر سد (الحرية) "البعث", بعد معارك مع تنظيم "داعش", في وقت تلقت دفعة رابعة من الاسلحة من واشنطن, لمساعدتها في معكرتها مع التنظيم.

وتاتي الحملة, وسط خلاف بين القوات الاجانب حول موضوع استعادة مدينة الرقة, حيث قررت واشنطن دعم الاكراد في العملية, في حين تعارض تركيا هذا الامر, في وقت ارسلت موسكو طائرات ومروحيات ووحدات من قوات العمليات الخاصة إلى الرقة للقضاء على (داعش).

وتشن قوات "سوريا الديمقراطية" منذ اشهر عمليات عسكرية, بدعم من طيران التحالف الدولي, لطرد "داعش" من الرقة, حيث استطاعت استعادة السيطرة على عدة مناطق, منها مدينة الطبقة وسد الفرات.