أعلنت قطر عن قيام الكويت بوساطة لتسوية الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة والدول العربية, رافضة الرد على الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية, في وقت حددت الإمارات شروطها لحل هذه الخلافات.

ونقلت وكالات أنباء عن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن قوله, في مقابلة, بثت ليل الاثنين, ان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح "يقوم بوساطة لحل الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة وعدد من الدول العربية".

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واشار وزير الخارجية الى ان "الدوحة مستعدة لقبول جهود الوساطة لتخفيف التوتر".

وتحدث الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر هاتفيا مساء الاثنين مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وقرر تأجيل إلقاء كلمة للشعب القطري كما طُلب منه.

وأكد الوزير القطري أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية وحلفاؤها ضد بلاده هي إجراءات "أحادية الجانب" من هذه الدول، و " غير مسبوقة", لكن في النهاية لن تكون هناك إجراءات تصعيدية من قطر, لأن الدوحة ترى أن هذه الخلافات "يجب أن تحل على طاولة حوار في جلسة فيها مكاشفة ومصارحة".

وجاءت الوساطة الكويتية عقب الإعلان عن عقد اجتماع ثلاثي يضم إيران والعراق وتركيا في العاصمة بغداد لبحث مسألة مقاطعة الدول العربية قطر, دون تحديد موعد عن اجراء اللقاء.

وفي سياق متصل, دعت الإمارات إلى العمل على "خريطة طريق مضمونة" كشرط لإعادة العلاقات مع الدوحة، مطالبة إياها بتغيير سلوكها ووقف الرهان على "التطرف".

ونشر وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش الاثنين تغريدات عبر صفحته على (توتير)، تطرق فيها إلى الأزمة الحالية بين دول الخليج وقطر، قائلا إن قرارات المقاطعة الخليجية تجاه الدوحة جاءت بعد سنوات من "تحريض الشقيق على أشقائه، وبعد سنوات من النصح والصبر" مشيرا إلى أن قطر "نكثت العهود".

واشار الوزير الاماراتي الى ان القرار اتخذ "رفضا لسياسة موجهة تضر بالأشقاء وتقوض أمن واستقرار الخليج العربي".

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن، يوم الاثنين، العلاقات الدبلوماسية مع قطر بتهمة دعم "الإرهاب"، فيما عبرت الأخيرة عن أسفها لمثل هذا الإجراء "غير المبرر".

وقررت السعودية والبحرين والامارات إغلاق أجوائها مع قطر وأمهلوا الزائرين والمقيمين القطريين 14 يوما للمغادرة, كما أنهى التحالف بقيادة السعودية في اليمن مشاركة قطر فيه, في اجراءات هي الاكثر صرامة بين الدول الخليجية.

وتأتي تلك التطورات في ظل تصاعد التوتر بين دول الخليج عقب بث تصريحات منسوبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الشهر الماضي قال فيها إنه من غير الحكمة معاداة إيران ورفض تصعيد الخلاف معها.