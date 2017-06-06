تأهل البريطاني اندي موراي المصنف أوّل الى الدور ربع النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الاربع الكبرى، بفوزه الاثنين على الروسي كارين خاتشانوف 6-3 و6-4 و6-4.

ويلتقي موراي في الدور ربع النهائي مع الياباني كي نيشيكوري الثامن الفائز على الاسباني فرناندو فرداسسكو 0-6 و 6-4 و6-4 و6-0.



وهو الفوز رقم 650 في مسيرة موراي الاحترافية الذي يسعى الى إحراز أوّل ألقابه في رولان غاروس، وأول ألقابه الكبرى في 2017، بعدما اكتفى هذه السنة بلقب دورة دبي، وبلغ نهائي دورة الدوحة حيث خسر أمام ديوكوفيتش.



ويتطلع موراي الى لقب رابع كبير (بعد ويمبلدون الانكليزية 2013 و2016 وفلاشينغ ميدوز الاميركية 2012).



وواصل السويسري ستانيسلاس فافرينكا الثالث عروضه الثابتة في البطولة وبلغ ربع النهائي من دون ان يخسر اي مجموعة، بفوزه الاثنين على الفرنسي غايل مونفيس 7-5 و7-6 (9-7) و7-5.



ويلتقي فافرينكا بطل 2015 في الدور المقبل الكرواتي مارين سيليتش السابع الفائز على الجنوب افريقي كيفن اندرسون 6-3 و3-0 ثم بالانسحاب.



وفافرينكا هو رابع لاعب في البطولة لم يخسر أي مجموعة بعد، حاله كحال سيليتش والنمسوي دومينيك تييم السادس والاسباني رافايل نادال الرابع، الباحث عن لقبه العاشر في البطولة الفرنسية.