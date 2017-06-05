غولدن ستايت يدنو من لقب دوري السلة الأميركي بفوز ثاني أمام كليفلاند حامل اللقب اخبار الرياضة شارك

قطع غولدن ستايت ووريرز نصف الطريق إلى لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين هذا الموسم، بفوزه في المباراة الثانية على حامل اللقب كليفلاند كافالييرز 132-113.

وبات غولدن ستايت بطل 2015، يتقدم 2-صفر في النهائي، ويحتاج إلى فوزين لإحراز اللقب لكون الفريق الذي يسبق منافسه إلى الفوز في أربع مباريات من سبع ممكنة، يتوج بطلاً.



ويدين غولدن ستايت بالفوز إلى نجميه كيفن دورانت وستيفن كوري، إذ سجل الأول 33 نقطة وحقق 13 متابعة، بينما حقق الثاني ثلاثية مزدوجة "تريبل دبل" بتسجيله 32 نقطة، أضاف إليها 10 متابعات و11 تمريرة حاسمة، في المباراة التي شهدت عودة مدرب الفريق ستيف كير إلى الملعب بعد غيابه 11 مباراة بسبب مشاكل صحية.



وبفوزه الثاني على كليفلاند خلال أربعة أيام، بات في رصيد غولدن ستايت 14 انتصاراً متتالياً في الأدوار الإقصائية هذا الموسم، وهو رقم قياسي، علماً أنّه لم يخسر أيّ مباراة في "البلاي أوف".



أما لدى كليفلاند، فكان ليبرون جيمس الأفضل مع 29 نقطة و11 متابعة و14 تمريرة حاسمة، ليحقق أيضاً "تريبل دبل"، هي الثامنة له في النهائي خلال مسيرته في الدوري، وليعادل الرقم القياسي لأسطورة لوس انجليس ليكرز السابق ماجيك جونسون.



أما زميلي جيمس كيفن لوف وكايري ايرفينغ، فسجلا 27 نقطة و19 نقطة على التوالي. سيريانيوز 2017-06-05 23:57:26 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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