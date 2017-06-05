سقط عشرات القتلى والجرحى, يوم الاثنين, جراء قصف استهدف مدينة طفس بريف درعا وانفجار عبوة ناسفة جنوب شرق ادلب.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتلى وعشرات الجرحى سقطوا جراء قصف من الطيران الروسي على مدينة طفس بريف درعا.

من جهة اخرى, اشارت مصادر معارضة الى ان عبوة ناسفة انفجرت على الطريق الدولي جنوب شرق إدلب

استهدفت سيارة تابعة "لفيلق الشام" لواء الفاتحين، مما أدى لمقتل 33 عناصر و إصابة آخرين .

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة عن انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة تقل أحد المسؤولين العسكريين في "فيلق الشام" النقيب المنشق "يوسف الدغيم" والملقب "أبو فيصل" في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.

واعتمدت الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا, خلال مفاوضات "استانا-4, مذكرة تم التوقيع عليها, تنص على إنشاء 4 مناطق تخفيف التصعيد لمدة 6 أشهر.

ودخل اتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ 6 ايار , وتتضمن المناطق محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل جهادية بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا), والثانية أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، والثالثة الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، والرابعة اجزاء من محافظة درعا.