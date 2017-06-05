واصل الجيش النظامي, يوم الاثنين, تقدمه في ريف السلمية برحماه وريف حمص الشرقي, حيث استعاد عدة نقاط ومساحات جديدة من تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان النظامي بالتعاون مع القوات الرديفة احكم السيطرة على نقاط استراتيجية على خط البترول في ريف سلمية الشرقي بعد معارك عنيفة مع تنظيم “داعش” ..

وبدأ الجيش النظامي, يوم الاربعاء, عملية عسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في ريف السلمية الشرقي بحماه, وسط انباء عن سيطرة النظامي على قرية البرغوثية.

وفي ريف حمص الشرقي, اشارت المصادر الى ان وحدات من الجيش احكمت سيطرتها على مناطق طارات العلب – شارة دهلون – بئر دهلون – شمال شرق قرية العليانية ب 45كم .

ووسع الجيش النظامي في الأيام الماضية مناطق سيطرته في ريف حمص الشرقي, في اطار حملته على تنظيم "داعش".

وبدأ الجيش النظامي في الاونة الاخيرة عملية عسكرية واسعة, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ريف حمص الشرقي , حيث سيطر على قرى جديدة وعدد من التلال.