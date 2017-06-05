سقط قتلى وجرحى يوم الاثنين، جراء غارات نفذتها طائرات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" على الرقة ودير الزور.

وقالت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "30 مدنيا قتلوا اثر قصف التحالف قوارب المدنيين الفارين من الرّقة في الفرات ".

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كما افادت "بارتكاب التحالف الدولي مجزرة عند جسر الرقة اسفرت عن مقتل 15 مدني".

واضافت المصادر ان "مدنيا لقي مصرعه واصيب آخرين باستهداف طائرات التحالف قرية أبوالنيتل بريف ديرالزور ".

وجاء ذلك بعد مقتل 43 مدنياَ واصابة اخرين بجروح, ليلة الجمعة, جراء قصف شنه طيران التحالف, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), على مدينة الرقة.

وشن طيران التحالف ضد تنظيم "داعش", الشهر الماضي, سلسلة غارات على مناطق بالرقة ودير الزور, مما تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال الجيش الأمريكي إن 484 مدنيا على الأقل قتلوا على الأرجح في ضربات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا منذ بدء الحملة في عام 2014.

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اعتبر في وقت سابق، ان سقوط ضحايا من المدنيين أمر واقع في الحرب ضد الجهاديين بسوريا والعراق.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.