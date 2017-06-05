علنت مصادر معارضة, يوم الاثنين، عن اسقاط فصائل معارضة مسلحة طائرة حربية تابعة للجيش النظامي في منطقة البادية.

وذكرت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "جيش أسود الشرقية" اسقط طائرة حربية للنظام من طراز "اس يو 22" في منطقة تل دكوة بالبادية السورية بريف دمشق.

ونشر "جيش أسود الشرقية" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صوراً لحطام الطائرة التي أسقطها في منطقة الدكوة.

كما بثت المصادر عبر صفحاتها على مواقع التواصل شريط مصور يظهر حطام الطائرة التي تمكنت الفصائل من إسقاطها في منطقة تل دكوة بالبادية

ولم يذكر الفصيل العسكري أي تفاصيل عن الطريقة التي استهدفت بها الطائرة الحربية، أو مصير الطيار الذي قال إنه يبحث عنه.

وكان "أسود الشرقية" سيطر على منطقة دكوة بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) منها في منتصف آذار الماضي.

وسبق لمقاتلين معارضين أن أعلنوا إسقاط عدة طائرات حربية ومروحية خلال النزاع الدائر في البلاد، كما أرجعت مصادر رسمية سقوط عدة طائرات عسكرية لأعطال فنية