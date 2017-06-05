واصلت قوات "سوريا الديمقراطية", يوم الاثنين, تقدمها باتجاه غرب الرقة, حيث استعادت مناطق جديدة من تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في إطار المرحلة الرابعة من عمليات "غضب الفرات".

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان القوات سيطرت على قرى ربيعة، القحطانية، العدنانية، الصكورة، بير الهشم ,عدنانية، وسيغورا , بعد معارك مع مسلحي تنظيم داعش في ريف الرقة الشمالي الغربي.

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من جهتها, نقلت وسائل اعلام عن مصادر في "قسد" قولها ان القوات سيطرت على الصكورة و الخاتونية ومزرعتي حطين والقحطانية بضواحي الرقة , بعد معارك مع "داعش".

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل عناصر من مقاتلي التنظيم والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المختلفة، وسط معارك جارية في محيط قرى “حاوي الهوا ويعرب وأبو السوس” بالريف الشمالي الغربي .

وحققت القوات في وقت سابق تقدما بريف الرقة الغربي, حيث سيطرت على المنصورة وثالت اكبر سد (الحرية) "البعث", بعد معارك مع تنظيم "داعش", في وقت تلقت دفعة رابعة من الاسلحة من واشنطن, لمساعدتها في معكرتها مع التنظيم.

وأعلنت وحدات "حماية الشعب" الكردية السورية, السبت, ان الهجوم على مدينة الرقة لاستعادتها من (داعش) سيبدأ خلال ايام قليلة, وذلك بعد الوصول لمشارفها, فيما توقعت قوات "سوريا الديمقراطية" دخول الرقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتشن قوات "سوريا الديمقراطية" منذ اشهر عمليات عسكرية, بدعم من طيران التحالف الدولي, لطرد "داعش" من الرقة, حيث استطاعت استعادة السيطرة على عدة مناطق, منها مدينة الطبقة وسد الفرات.