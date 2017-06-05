سقط ضحايا, يوم الاثنين, اثر سقوط قذائف استهدفت مدينة درعا وريف حمص.

وذكرت وكالة (سانا) أن "المجموعات المسلحة أطلقت عدة قذائف صاروخية على منازل المواطنين في منطقة ضاحية درعا ما تسبب بمقتل طفلة وإصابة 4 أشخاص بينهم امراة وطفلها بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية ببعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة".

واشارت الوكالة الى ان "المجموعات المسلحة المنتشرة في بلدة النعيمة شرق مدينة استهدفت بقذيفتين صاروخيتين محطة تحويل النعيمة للطاقة الكهربائية, ما تسبب بإصابة 3 عمال بجروح بينهم حالة حرجة ووقوع أضرار مادية بالمحطة".

وجاء ذلك عقب يوم على سقوط جرحى إثر سقوط قذائف صاروخية على حيي الكاشف وشمال الخط في مدينة درعا.

وكان شخص لقي حتفه وأصيب 23 آخرون بجروح يوم السبت، جراء استهداف عدة أحياء في مدينة درعا بالقذائف الصاروخية.

من جهة اخرى, تحدثت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, عن سقوط أكثر من 20 قذيفة صاروخية في ناحية جب الجراح وتسببت باصابة 3 اشخاص.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.

يشار إلى أن تساقط القذائف على مختلف المناطق، يأتي رغم دخول اتفاقية لإقامة مناطق "تخفيف التوتر" في سوريا حيز التنفيذ منذ 6 ايار الماضي.