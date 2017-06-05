أعلنت إيران, يوم الاثنين, عن عقد اجتماع ثلاثي يضم إيران والعراق وتركيا في العاصمة بغداد لبحث مسألة مقاطعة الدول العربية قطر.

وقال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي, في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في "تويتر", ان "إيران وتركيا والعراق ستجتمع في بغداد لدعوة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي) لحل قضية قطر".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

ولم يكشف المسؤول الإيراني، في الوقت ذاته، عن موعد إجراء هذا الاجتماع.

وجاء ذلك عقب اجراء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف محادثات هاتفية مع نظرائه التركي، مولود جاويش أغلو، والعراقي، إبراهيم الجعفري، والعماني يوسف بن علوي بن عبد الله، ووزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مرسودي، لبحث "الأوضاع الجارية في المنطقة والتوتر الناشب في العلاقات بين قطر وبعض بلدان الخليج".

وكانت الخارجية الإيرانية أعربت، في وقت سابق, على لسان المتحدث باسمها، بهرام قاسمي، عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في علاقات بعض دول جوارها الجنوبية"، مؤكدة أنها تأمل في تسويتها في أقرب وقت.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن، يوم الاثنين، العلاقات الدبلوماسية مع قطر بتهمة دعم "الإرهاب"، فيما عبرت الأخيرة عن أسفها لمثل هذا الإجراء "غير المبرر".

وقررت السعودية والبحرين والامارات إغلاق أجوائها مع قطر وأمهلوا الزائرين والمقيمين القطريين 14 يوما للمغادرة, كما أنهى التحالف بقيادة السعودية في اليمن مشاركة قطر فيه, في اجراءات هي الاكثر صرامة بين الدول الخليجية.

وتأتي تلك التطورات في ظل تصاعد التوتر بين دول الخليج عقب بث تصريحات منسوبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الشهر الماضي قال فيها إنه من غير الحكمة معاداة إيران ورفض تصعيد الخلاف معها.