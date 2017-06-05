يدرس "الائتلاف الوطني" المعارض, يوم الاثنين, اتخاذ موقف من قرار الدول العربية قطع علاقاتها مع قطر.

وأعلن رئيس دائرة الإعلام في الائتلاف أحمد رمضان، في تصريحات لموقع RT, ان "الموضوع قيد الدراسة ونحن لا نرغب في التعليق حاليا".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وأعرب رمضان عن رغبته في "أن يكون هناك وحدة في الصف العربي، لأن ذلك في مصلحة الشأن السوري بشكل عام".

ووصف رمضان علاقات الائتلاف مع كافة الأطراف بأنها "جيدة", مبدياَ "عدم الرغبة في التعليق على الوضع الحالي".

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن، يوم الاثنين، العلاقات الدبلوماسية مع قطر بتهمة دعم "الإرهاب"، فيما عبرت الأخيرة عن أسفها لمثل هذا الإجراء "غير المبرر".

وقررت السعودية والبحرين والامارات إغلاق أجوائها مع قطر وأمهلوا الزائرين والمقيمين القطريين 14 يوما للمغادرة, كما أنهى التحالف بقيادة السعودية في اليمن مشاركة قطر فيه, في اجراءات هي الاكثر صرامة بين الدول الخليجية.

وتأتي تلك التطورات في ظل تصاعد التوتر بين دول الخليج عقب بث تصريحات منسوبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الشهر الماضي قال فيها إنه من غير الحكمة معاداة إيران ورفض تصعيد الخلاف معها.