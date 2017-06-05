توالت ردود الأفعال الدولية على قرار الدول العربية مقاطعة قطر على خلفية "دعمها للارهاب", حيث اعلنت روسيا ان ما جرى "ليس من شأنها", مشيرة إلى أنها ستدرس الاتهام الموجه لقطر, في وقت دعت الولايات المتحدة دول الخليج إلى الحفاظ على "وحدتها" والعمل على تسوية الخلافات بينها.

وقال دميتري بيسكوف، الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي, في أول تعليق للكرملين على الأزمة الخليجية القطرية، إن موسكو "لا تتدخل في شؤون دول أخرى، ولا في شؤون دول الخليج، لأنها تقدر علاقاتها مع الدول الخليجية مجتمعة ومع كل دولة على حدة."

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من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي، تعليقا منه على قرار عدد من الدول العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر "هذا شأنهم, وهذه علاقات ثنائية بين الدول, ونحن لا نتدخل في هذه القرارات، على الرغم من أن العالم يعتقد أن روسيا تقف وراء كل حادثة في العالم، ولكن أود أن أؤكد لكم إنها ليست كذلك"..

وأضاف لافروف ان "موسكو مهتمة في الحفاظ على علاقات طيبة مع الجميع، وخصوصا في المنطقة".

من جهته, قال رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فيكتور أوزيروف، إن موسكو "تدرس بعناية المعلومات التي تتحدث عن دعم الدوحة المزعوم للإرهاب".

وعن الموقف الامريكي من الازمة الخليجية – القطرية, قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس إنهما "لا يتوقعان أن يؤثر قرار السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر في محاربة "الإرهاب"، لكنهما حثا الجانبين على حل خلافاتهما".

وحث تيلرسون , في تصريح للصحفيين, في سيدني بعد اجتماعات بين وزراء الدفاع والخارجية في الولايات المتحدة وأستراليا "دول مجلس التعاون الخليجي على حل خلافاتها , مبديا "رغبة واشنطن في المساعدة في ذلك".

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن، يوم الاثنين، العلاقات الدبلوماسية مع قطر بتهمة دعم "الإرهاب"، فيما عبرت الأخيرة عن أسفها لمثل هذا الإجراء "غير المبرر".

وقررت السعودية والبحرين والامارات إغلاق أجوائها مع قطر وأمهلوا الزائرين والمقيمين القطريين 14 يوما للمغادرة, كما أنهى التحالف بقيادة السعودية في اليمن مشاركة قطر فيه, في اجراءات هي الاكثر صرامة بين الدول الخليجية.

وتأتي تلك التطورات في ظل تصاعد التوتر بين دول الخليج عقب بث تصريحات منسوبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الشهر الماضي قال فيها إنه من غير الحكمة معاداة إيران ورفض تصعيد الخلاف معها.