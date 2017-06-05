تلقى لبنان عرضاً جديداً من وزارة الكهرباء السورية يتضمن زيادة ساعات تزويده بالطاقة الكهربائية لصيف 2017, رغم الظروف والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في سوريا نتيجة الأزمة.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة لوكالة (سبونتيك), ان "الوزارة قدمت طلبا، في مطلع أيار, تطلب فيه الموافقة على عرض المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة في سوريا لزيادة كمية الكهرباء الموردة للبنان إلى 300 ميغاوات أي ما بين ساعتين وثلاث ساعات تغذية إضافية بالكهرباء، وتغطية كلفتها من خلال رصد اعتمادات بقيمة 500 مليار ليرة".

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ورفع وزير الطاقة اللبناني، سيزار أبي خليل، كتاباً إلى مجلس الوزراء، في مطلع أيار الماضي، يطلب فيه الموافقة على عرض المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة في سوريا زيادة كمية الكهرباء الموردة للبنان إلى 300 ميغاوات، وتغطية كلفتها من خلال رصد اعتمادات بقيمة 500 مليار ليرة.

وأشار المصدر إلى أن "السنوات الماضية كانت القدرة القصوى لاستيعاب لبنان للكهرباء المستجرّة من سوريا تقدّر بنحو 120 ميغاوات منذ توقيع اتفاقية الاستجرار في مطلع التسعينيات، وكانت متغيّرة ومرتبطة بقدرة الشبكة اللبنانية على استقبال الكمية الواردة من سوريا ونقلها وتوزيعها".

ولا تزال مؤسسة كهرباء لبنان تستجر الكهرباء من سوريا وتسدد لها الثمن عبر اعتمادات مفتوحة وموافق عليها من وزارتي الطاقة والمال.

ويأتي هذا العرض رغم الظروف والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في سوريا نتيجة الحرب, بالإضافة لنقص مادتي الفيول والغاز المساعد على توليد الطاقة الكهربائية.