أكدت الشركة السورية للاتصالات يوم الاثنين، أنه تم تحديد موقع عطل الكابل البحري الضوئي والذي تسبب بحدوث بطء في سرعات الانترنت بمعظم المحافظات، مشيرة الى أنها تعمل حاليا على اصلاحه.

وأوضحت مصادر خاصة في الشركة، حسب صحيفة (تشرين) الرسمية، أن "الشركة تتابع وبالتعاون مع الجانب المصري لإصلاح هذا العطل الحاصل بالكابل الضوئي الذي يربط سوريا بشبكة الانترنت العالمية عبر الإسكندرية وأنه في أقرب وقت ممكن ستتم إعادة إصلاح العطل وعودة السعات التي خرجت عن الخدمة".

ولفتت المصادر إلى أن الشركة "وضعت بالخدمة 10 غيغا لتعويض النقص الحاصل الذي تسبب فيه العطل الطارئ".

وتراجعت جودة خدمة الانترنت مؤخرا في معظم المحافظات، حيث ارجعت الشركة السورية للاتصالات السبب الى انقطاع أحد الكوابل البحرية الدولية الناقلة للخدمة, معلنة عن التواصل مع الشركة المسؤولة عن الصيانة لإصلاحه بأسرع وقت.

تلا ذلك اعلان وزارة الاتصالات عن سبب استمرار الانخفاض الكبير في جودة الإنترنت، المتمثل بصعوبة الاتفاق مع الجهة المسؤولة عن الإصلاح, وهي إحدى الشركات المصرية المشرفة على الخدمة المغذية لسوريا.

وبينت المصادر أن الشركة مستمرة بالعمل على توسيع البوابة الدولية لتحسين جودة الخدمات المقدمة لجميع المشتركين لديها ،علما أن سعة البوابة الدولية وصلت خلال العام الحالي إلى130 غيغا، علماً أنها تسعى خلال خطتها الاستراتيجية لثلاث سنوات قادمة بأن تصل بتلك السعة إلى 320 غيغا.



يذكر أن شبكة الانترنت تعاني في عموم البلاد، بطء شديد، يعود السبب إلى زيادة عدد المشتركين بشكل كبير، بحسب مؤسسة الاتصالات