كشف وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف، يوم الاثنين، إن مشاورات نشطة ومكثفة تجريها الدول الراعية لاجتماعات استانا بشأن سوريا، حيث من المقرر أن تعقد جولة جديدة منها في 12 و13 حزيران الحالي.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن عبد الرحمانوف قوله ان "الدول الضامنة الثلاث روسيا وايران وتركيا تجري مشاورات نشطة ومكثفة فيما بينها لتحدد موعدا نهائيا للجولة القادمة من اجتماع استانا".

وتابع عبد الرحمانوف "مبدئيا تم إبلاغنا من قبل شركائنا الروس بأنهم سيعرضون على شركائهم عقد الاجتماع في ال 12 وال 13 من الشهر الجاري" دون أن يقدم تفاصيل عن المشاركين فيه.

وأوضح عبد الرحمانوف أن الأطراف المشاركة ستناقش تنفيذ مذكرة مناطق "تخفيف التوتر"، وقال "يبدو لي أنه من الضروري للدول الضامنة الآن أن تضمن الحفاظ على الاتجاهات الإيجابية التي نراها حاليا على الأراضي السورية".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أعلن يوم السبت، أن جولة جديدة من مباحثات أستانا حول سوريا ستعقد يومي ال 12 وال 13 من حزيران الجاري، داعيا المعارضة المسلحة لحضور تلك الجولة.

وعقدت 4 جولات من مفاوضات أستانا حول سوريا, آخرها في أيار, وشهدت توصل الدول الضامنة (روسيا – إيران – تركيا) لاتفاق على انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" في سوريا لمدة 6 أشهر .

وتأتي مفاوضات استانا المقبلة بالتزامن مع الحديث عن إمكانية عقد الجولة القادمة من العملية التفاوضية في جنيف في حزيران الجاري, دون اعطاء موعد محدد.

سيريانيوز