بلغ الاسباني رافايل نادال المصنف رابعاً الدور ربع النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثاني البطولات الأربع الكبرى، بفوزه الاحد على مواطنه روبرتو باوتيستا اغوت بسهولة 6-1 و6-2 و6-2.

واحتاج نادال الى ساعة و51 دقيقة للفوز، بعد يومين على تحقيقه أفضل نتيجة له في 13 مشاركة في البطولة الفرنسية حين اكتسح الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-0 و6-1 و6-0.



ولم يخسر نادال الحامل 14 لقبا في البطولات الكبرى، أي مجموعة هذه السنة في باريس، وخسر ستة أشواط فقط في مباراتيه الأخيرتين.



وسيواجه نادال في الدور المقبل مواطنه بابلو كارينيو بوستا العشرين الذي بلغ لأول مرة ربع النهائي بعد أن تغلب في مباراة ماراتونية استغرقت 4 ساعات و17 دقيقة على الكندي ميلوش راونيتش الخامس بخمس مجموعات 4-6 و7-6 (7-2) و6-7 (6-8) و6-4 و8-6.



كما تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الثاني وحامل اللقب إلى ربع النهائي، بفوزه الأحد على الإسباني ألبرت راموس 7-6 (7-5) و6-1، و6-3.



وواجه دجوكوفيتش منافسة ضارية في المجموعة الأولى اذ استهلها الإسباني المصنف التاسع عشر في البطولة بكسر ارسال الصربي والتقدم 2-صفر. وكذلك في الشوط الثالث على ارساله حيث استغرق نحو 13 دقيقة مقابل سبع فقط للشوطين الأولين، مقلصاً الفارق.



وكسر دجوكوفيتش ارسال منافسه في الشوط الرابع ليعادل 2-2 قبل أن يخسر ارساله مجدداً في الشوط الخامس ويستيعد المبادرة في الشوط الثامن، ليحتكم اللاعبان إلى شوط فاصل كاسر للتعادل وانتزع المجموعة بعد 73 دقيقة.



وفي المجموعة الثانية، خف أداء الإسباني، وتمكن دجوكوفيتش من كسر ارساله في الأشواط الأول والثالث والسابع ليفوز بالمجموعة في 28 دقيقة.



واستهل المجموعة الثالثة بكسر ارسال منافسه، قبل أن يخسر ارساله في الشوط الثالث. ثم نجح في كسر ارسال راموس في الشوط السادس ليتقدم 4-2، ثم انهى المجموعة 6-3 وحقق الفوز الخامس على الاسباني في خمس مواجهات مشتركة.



ويلتقي دجوكوفيتش في ربع النهائي مع النمساوي دومينيك ثييم السادس والفائز على الأرجنتيني هوراسيو زيبالوس 6-1 و6-3 و6-1.