استعادت قوات "الحشد الشعبي", يوم الأحد, السيطرة على منطقة البعاج من تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) قرب الحدود السورية.

ونقلت وسائل اعلام عن القيادي في هيئة الحشد، أبو مهدي المهندس، في بيان، إن "قوات الحشد الشعبي تمكنت اليوم من تحرير قضاء البعاج في محافظة نينوى بالكامل".

وذكرت مصادر عراقية وأمريكية أن السيطرة على البعاج "تقلص المساحة الواقعة تحت سيطرة المتشددين في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، التي من المُرجح أن يكون أبوبكر البغدادي زعيم التنظيم مختبئا فيها".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعلن عن وضع خطة لتأمين الحدود العراقية السورية، بعد تطهير قوات "الحشد الشعبي" المناطق القريبة من الحدود من تنظيم "داعش".

وبدأت قوات "الحشد الشعبي" في 12 أيار الماضي، عملية باتجاه منطقتي القيروان والبعاج الواقعتين غربي مدينة الموصل، قرب الحدود مع سوريا.

وتشارك قوات "الحشد الشعبي" في الحملة العراقية المدعومة من الولايات المتحدة لهزيمة التنظيم الإرهابي في الموصل ومحافظة نينوى المحيطة بها.