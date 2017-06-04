اعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يوم الاحد، ان عملية اقتحام مدينة الرقة لتحريرها من تنظيم " الدولة الاسلامية" (داعش) لم تبدأ بعد، الامر الذي يتعارض مع تصريحات رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم عن بدءها.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن متحدث باسم التحالف الدولي دون ان تسمه قوله انه "لا، لا نستطيع تأكيد انطلاق العملية، ولا نبحث مستقبلها".

ويأتي هذا النفي بعد تصريح لرئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، يوم السبت، إن العملية العسكرية ضد تنظيم (داعش) في الرقة، بدأت منذ يومين، مؤكداً أن بلاده لا تؤيد اعتماد الولايات المتحدة على المقاتلين الأكراد في هذه الحملة.

كما ويتعارض تصريح يلدريم مع تاكيد وحدات "حماية الشعب" الكردية السورية, يوم السبت, ان الهجوم على مدينة الرقة لاستعادتها من تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) سيبدأ خلال ايام قليلة, وذلك بعد الوصول لمشارفها.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية كشفت منذ أيام، عن بدء إرسال معدات وأسلحة إلى العناصر الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرها واشنطن القوة الأكثر فعالية في محاربة داعش، في حين تصنفها أنقرة تنظيما إرهابيا.

وتشن قوات "سوريا الديمقراطية" منذ اشهر عمليات عسكرية, بدعم من طيران التحالف الدولي, لطرد "داعش" من الرقة, حيث استطاعت استعادة السيطرة على عدة مناطق, منها مدينة الطبقة وسد الفرات.

ولم يعلن التحالف الدولي أي إطار زمني للهجوم النهائي على مدينة الرقة, وسط خلاف بين القوات الاجانب حول موضوع الرقة, حيث قررت واشنطن دعم الاكراد في العملية, في حين تعارض تركيا هذا الامر, في وقت ارسلت موسكو طائرات ومروحيات ووحدات من قوات العمليات الخاصة إلى الرقة للقضاء على (داعش).

سيريانيوز