كشفت دراسة أعدتها مديرية دعم القرار في “رئاسة مجلس الوزراء” عن ارتفاع في أسعار بعض المواد والسلع الغذائية في الأسواق خلال الثلث الأول من العام الجاري, مرجعة ذلك لعدة أسباب.

وأوضحت الدراسة, بحسب موقع (الاقتصادي) المحلي, ان زيت الزيتون أعلى نسبة ارتفاع بنحو 110%، مقارنةً مع الثلث الأول من العام الماضي.

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كما سجلت اللحوم البلدية ارتفاع بنسبة 80%، والحليب البقري بنسبة 46%، بينما بلغت نسبة ارتفاع البطاطا 74% والبصل بحوالي 8%، والبندورة بنسبة 5%، والدقيق بنحو 15%, بحسب الدراسة.

وارجعت الدراسة سبب ارتفاع الاسعار إلى "ضعف الرقابة عليها، وانتشار حالات التلاعب والاحتكار، وعدم تمكن مؤسسات التدخل الإيجابي من القيام بدورها، وارتفاع مستلزمات الإنتاج وصعوبة تأمين بعضها للمنتجين، إضافة إلى التخليص الجمركي التي يعاني منه المستوردون نتيجة العقوبات و الحصار الاقتصادي".

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كشفت اواخر الشهر الماضي ان أسعار بعض أصناف الخضراوات انخفضت خلال الأسبوعين لـ50%, لاسيما البندورة والبطاطا, مقابل ارتفاع سعر الفروج بنسبة 20%, بسبب تحول الاستهلاك من مادة اللحوم الحمراء نحو الفروج, بسبب ارتفاع اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية وخاصة لحوم الخروف.

واصدر وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي مؤخرا تعليمات وتعاميم إلى المديريات التابعة لوزارته في المحافظات تتضمن البدء باتخاذ إجراءات وتدابير لضبط حركة الأسواق وتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية والتشديد على مراقبة أسعار ومواصفات المواد خلال شهر رمضان .

واعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن عروض تتضمن طرح تشكيلة واسعة وتخفيضات على أسعار معظم المواد والسلع , بنسبة تتراوح ما بين 10 و 25 % , في جميع صالات المؤسسة بالمحافظات, وذلك بمناسبة شهر رمضان.

وتشهد أسواق دمشق, ارتفاعاً في أسعار السلع المواد الاستهلاكية و الخضار والفواكه، وتكون الاسعار متفاوتة حسب المنطقة, وسط وعود حكومية مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق وتوعدها بإجراءات صارمة بحق المتلاعبين بالاسعار.