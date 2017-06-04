أصيب 11 شخصاً بينهم امرأتي وطفل رضيع بجروح، يوم الأحد، إثر سقوط قذائف صاروخية على حيي الكاشف وشمال الخط في مدينة درعا.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن 11 شخصاً بينهم امرأتين وطفل رضيع أصيبوا بجروح، إثر قيام "مجموعات مسلحة" باستهداف حيي الكاشف وشمال الخط بقذائف صاروخية.

واضافت الوكالة ان ثلاثة أشخاص إصاباتهم خطيرة وقد تم نقلهم إلى مشافي دمشق لتلقي العلاج.

وكان شخص لقي حتفه وأصيب 23 آخرون بجروح يوم السبت، جراء استهداف عدة أحياء في مدينة درعا بالقذائف الصاروخية.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.

يشار إلى أن تساقط القذائف على مختلف المناطق، يأتي رغم دخول اتفاقية لإقامة مناطق "تخفيف التوتر" في سوريا حيز التنفيذ منذ 6 ايار الماضي.

سيريانيوز