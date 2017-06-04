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"كوالكوم" تقدم تقنية جديدة للشحن السريع
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علوم وتكنولوجيا
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قدمت
"كوالكوم" تقنية جديدة للشحن السريع باسم Quick Charge 4 Plus والتي توفر سرعة
أعلى أثناء عملية شحن الهواتف الذكية.
وبحسب "آردرويد"، فإنه تم تعزيز هذه الخاصية لتصبح 15% أفضل بالمقارنة مع الجيل
السابق بدرجة حرارة أخفض بمقدار 3 درجات مئوية مع قدرة شحن أسرع، وستكون هذه
التقنية متوفرة في كافة الهواتف الذكية المعتمدة على معالجاتها.
وعادةً، تمتلك المعالجات الرائدة (مثل Snapdragon 835 و Snapdragon 820)
بالإضافة لبعض معالجات الفئة المتوسطة (مثل Snapdragon 660) دعمًا لهذه التقنية.
وبحسب "كوالكوم" سيكون بالمتناول استعمال أي شاحن متوفر بالسوق لأغراض الشحن
السريع وفقًا لمعايير تقنية Quick Charge 4 Plus طالما أنه يحمل الترخيص
والعلامة التجارية المعتمدة منها.
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2017-06-04 02:42:29
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