قدمت "كوالكوم" تقنية جديدة للشحن السريع باسم Quick Charge 4 Plus والتي توفر سرعة أعلى أثناء عملية شحن الهواتف الذكية.

وبحسب "آردرويد"، فإنه تم تعزيز هذه الخاصية لتصبح 15% أفضل بالمقارنة مع الجيل السابق بدرجة حرارة أخفض بمقدار 3 درجات مئوية مع قدرة شحن أسرع، وستكون هذه التقنية متوفرة في كافة الهواتف الذكية المعتمدة على معالجاتها.

وعادةً، تمتلك المعالجات الرائدة (مثل Snapdragon 835 و Snapdragon 820) بالإضافة لبعض معالجات الفئة المتوسطة (مثل Snapdragon 660) دعمًا لهذه التقنية.

وبحسب "كوالكوم" سيكون بالمتناول استعمال أي شاحن متوفر بالسوق لأغراض الشحن السريع وفقًا لمعايير تقنية Quick Charge 4 Plus طالما أنه يحمل الترخيص والعلامة التجارية المعتمدة منها.